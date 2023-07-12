Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ
У середу, 12 липня, Україна повернула 19 тіл людей, які загинули у російському полоні.
Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
– 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні і там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути, – сказав Котенко.
7 липня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зараз у російському полоні перебуває більше 25 тис. цивільних українців.
Загалом Україні вдалося повернути 2 576 громадян, з яких 144 – цивільні заручники.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк