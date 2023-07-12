Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ

Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ
Фото: Depositphotos

У середу, 12 липня, Україна повернула 19 тіл людей, які загинули у російському полоні.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

– 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні і там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути, – сказав Котенко.

7 липня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зараз у російському полоні перебуває більше 25 тис. цивільних українців.

Загалом Україні вдалося повернути 2 576 громадян, з яких 144 – цивільні заручники.

Читайте також
Погрожували спалити та додавали в кашу мишачий послід – українки про російський полон
Полон

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, полон, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ердоган пояснив, чому віддав командирів з Азовсталі Україні
повернення захисників Маріуполя з Туреччини
Україна проти іноземних військ на своїй території до членства в НАТО – Зеленський
Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ
Це кінець проєкту Путіна: Данілов про місце та вагу України на саміті НАТО
Олексій Данілов
Це не Будапештський меморандум: Зеленський пояснив особливість отриманих гарантій безпеки для України
Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ
Ми не Amazon: Воллес відповів на критику Зеленського
Бен Воллес
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)
Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)
Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
Україна повернула тіла 19 загиблих у полоні РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь