Зеленський обговорив з Мішелем відкриття переговорів щодо членства України в ЄС

Наприкінці поточного року можуть бути відкриті переговори щодо членства України у Європейському Союзі.

Про це у середу, 12 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Хороша розмова з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Головне, що обговорювали, – нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі , – написав він.

Також Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за підтримку.

Наприкінці повідомлення він додав гештег #UkraineNATO33, натякаючи на членство України, як 33 держави НАТО.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що в рамках саміту Групи семи Україна отримала безпековий пакет гарантій, “який буде розширено в майбутньому”, що глава держави назвав “значною перемогою” для України. В обмін на пакет безпекових гарантій Україна муситиме провести низку реформ.

Нагадаємо, у Вільнюсі добігає кінця дводенний саміт лідерів держав-членів НАТО. За підсумками першого дня, у країнах-учасниках Альянсу вирішили спростити шлях України в військово-політичний блок, скасувавши План дій для членства (ПДЧ). Втім в офіційному Києві очікували, що лідери союзницьких країн будуть чіткіші у формулюваннях, та нададуть безпосереднє запрошення в НАТО для України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.