Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку
Сили оборони України вдало відпрацювали по позиціях російських окупантів у Токмаку Запорізької області.
Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, ЗСУ влучили у Ковальсько-штампувальний завод, де дислокувались окупанти.
Внаслідок цього було ліквідовано близько 200 російських загарбників разом із “комендантом” міста.
Тепер, каже Федоров, російські ФСБшники в паніці вивозять свої сім’ї з міста.
– Рашисти, за прогнозом спека лише посилюватиметься. Мандруйте на свої болота – там безпечніше, – додав мер.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.
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