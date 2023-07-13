Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України вдало відпрацювали по позиціях російських окупантів у Токмаку Запорізької області.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, ЗСУ влучили у Ковальсько-штампувальний завод, де дислокувались окупанти.

Внаслідок цього було ліквідовано близько 200 російських загарбників разом із “комендантом” міста.

Тепер, каже Федоров, російські ФСБшники в паніці вивозять свої сім’ї з міста.

– Рашисти, за прогнозом спека лише посилюватиметься. Мандруйте на свої болота – там безпечніше, – додав мер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Жителів Херсонщини, які відмовилися від громадянства РФ, примусово депортують – Генштаб
російський окупант

Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Жителів Херсонщини, які відмовилися від громадянства РФ, примусово депортують – Генштаб
російський окупант
Майже половина українських біженців має намір залишитися в Німеччині надовго – опитування
Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку
За підсумками саміту НАТО Україна отримає підтримку на €1,5 млрд – Резніков
Олексій Резніков
Входимо в літній пік споживання: експерт попередив про можливі відключення світла
лампочка
САУ Gepard і станції IRIS-T: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги
Бундестаг
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку
Підшивати тепер не доведеться! Незабаром почнеться відшив одягу для жінок-військових
Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ
Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь