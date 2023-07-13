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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Чернігівщині авто потрапило під потяг: троє загиблих, серед них дитина

На Чернігівщині авто потрапило під потяг: троє загиблих, серед них дитина

12 липня у Чернігівській області поїзд зіткнувся з автомобілем. Унаслідок інциденту загинуло троє людей, серед них дитина.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

– Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що аварія сталася на перегоні Муравійка — Б. Олійника.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку та дитину, які були в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в машині, забрала “швидка”.

В Укрзалізниці додали, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку.

9 липня у Польщі автобус з українцями врізався у припарковану на узбіччі вантажівку, в результаті загинула людина.

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Фото: Укрзалізниця

ДТП, поїзд, Чернігівська область
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