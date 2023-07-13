На Чернігівщині авто потрапило під потяг: троє загиблих, серед них дитина
12 липня у Чернігівській області поїзд зіткнувся з автомобілем. Унаслідок інциденту загинуло троє людей, серед них дитина.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
– Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що аварія сталася на перегоні Муравійка — Б. Олійника.
За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку та дитину, які були в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в машині, забрала “швидка”.
В Укрзалізниці додали, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.
На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку.
9 липня у Польщі автобус з українцями врізався у припарковану на узбіччі вантажівку, в результаті загинула людина.
Фото: Укрзалізниця
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