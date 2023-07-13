На Сумщині добровольці знищили ворожий Shahed зі стрілецької зброї – ОВА
У Сумській області мобільна група добровольців збила безпілотник типу Shahed зі стрілецької зброї.
Про це повідомила Сумська ОВА.
Зазначено, що в ніч на 13 липня у Роменському районі учасники групи виявили ворожий БпЛА.
Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога.
– Уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості, – йдеться у повідомленні.
Уночі 13 липня сили протиповітряної оборони успішно знищили всі 20 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та дві крилаті ракети Калібр.
Джерело: Сумська ОВА
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