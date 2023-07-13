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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Сумщині добровольці знищили ворожий Shahed зі стрілецької зброї – ОВА

На Сумщині добровольці знищили ворожий Shahed зі стрілецької зброї – ОВА

У Сумській області мобільна група добровольців збила безпілотник типу Shahed зі стрілецької зброї.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Зазначено, що в ніч на 13 липня у Роменському районі учасники групи виявили ворожий БпЛА.

Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога.

– Уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості, – йдеться у повідомленні.

На Сумщині добровольці знищили ворожий Shahed зі стрілецької зброї – ОВА

Сумська ОВА

Уночі 13 липня сили протиповітряної оборони успішно знищили всі 20 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та дві крилаті ракети Калібр.

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Джерело: Сумська ОВА

Війна в Україні, Дрони, Сумська область
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