СБУ повідомила про підозру адміністратору ТГ-каналу, який коригував ракетні удари РФ

Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом Лахматий), який переховується від правосуддя в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік працює на ФСБ як “позаштатний” журналіст московського пропагандистського інформагентства РИА Новости.

Встановлено, що за вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України.

– Для цього створив прокремлівський телеграм-канал із загальною аудиторією у понад 30 тис. користувачів. Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави, – йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що один із таких прихильників окупантів передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами С-300 восени 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу загинуло сім мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина.

Також Лахматий залучив до негласної співпраці жителя Закарпаття, який зливав блогеру локації військових частин на території регіону.

Крім того, Лебедєв неодноразово брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України. У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику Москви.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення чоловіка до відповідальності.

Раніше СБУ затримала зловмисника, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік до Закарпаття.

Джерело : СБУ

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