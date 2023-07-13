У британській розвідці розповіли про тактику кадирівців під Мар’їнкою
Чеченці, що воюють на боці РФ, використовують проти Сил оборони України під Мар’їнкою на Донеччині автівки, начинені вибухівкою.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що у червні 2023 року з’явилося кілька повідомлень про використання російськими військами застарілих броньованих автомобілів, начинених кількома тоннами вибухівки, в якості саморобних вибухових пристроїв. Екіпаж, найімовірніше, вистрибує з машини після того, як задає їй курс.
Більшість випадків застосування окупантами таких машин були зафіксовані в районі Мар’їнки, і почалися вони через кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли в цей район.
– Існує реальна можливість того, що чеченські сили є першопрохідцями в цій тактиці, – йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, чеченці мають досвід використання саморобних вибухових пристроїв ще з часів чеченських воєн 1990-х років. Повідомлялося також, що чеченці, які воюють на боці України, використовували аналогічні машини у січні 2023 року.
– Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу. Однак вони викликають дуже сильні вибухи, які все ж можуть мати психологічний вплив на оборонні сили, – резюмують у відомстві.
Раніше заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий повідомив, що РФ накопичує на Лимано-Куп’янському напрямку доволі потужне угруповання.
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