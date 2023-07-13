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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У британській розвідці розповіли про тактику кадирівців під Мар’їнкою

російські окупанти
Фото: Getty Images

Чеченці, що воюють на боці РФ, використовують проти Сил оборони України під Мар’їнкою на Донеччині автівки, начинені вибухівкою.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що у червні 2023 року з’явилося кілька повідомлень про використання російськими військами застарілих броньованих автомобілів, начинених кількома тоннами вибухівки, в якості саморобних вибухових пристроїв. Екіпаж, найімовірніше, вистрибує з машини після того, як задає їй курс.

Більшість випадків застосування окупантами таких машин були зафіксовані в районі Мар’їнки, і почалися вони через кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли в цей район.

– Існує реальна можливість того, що чеченські сили є першопрохідцями в цій тактиці, – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, чеченці мають досвід використання саморобних вибухових пристроїв ще з часів чеченських воєн 1990-х років. Повідомлялося також, що чеченці, які воюють на боці України, використовували аналогічні машини у січні 2023 року.

– Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу. Однак вони викликають дуже сильні вибухи, які все ж можуть мати психологічний вплив на оборонні сили, – резюмують у відомстві.

Раніше заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий повідомив, що РФ накопичує на Лимано-Куп’янському напрямку доволі потужне угруповання.

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