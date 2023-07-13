За підсумками саміту НАТО Україна отримає підтримку на €1,5 млрд – Резніков

Україна отримає понад €1,5 млрд допомоги для оборонних потреб від західних партнерів.

Про це в четвер, 13 липня, на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Загалом український міністр назвав саміт НАТО у Вільнюсі дуже продуктивним для України.

– Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 – це лише деякі з речей, про які можна заявити публічно, – написав він.

При цьому Олексій Резніков заявив, що сумарно Україна отримає сім пакетів військової допомоги.

Найбільшим пакетом оборонної підтримки стала допомога від офіційного Берліна.

– Німеччина: новий пакет допомоги на суму €700 млн включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 5 тис. димових снарядів, – повідомив міністр.

Водночас Резніков виділив і Австралію, яка надасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також Францію, яка надасть Україні інженерне обладнання для розмінування територій і ракети SCALP, що є повним аналогом британських ракет Storm Shadow.

Від Норвегії українські військові отримають 1 тис. мікродронів Black Hornet, пакет підтримки, що охоплює NASAMS (2 додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини), а також збільшення розміру бюджету військової допомоги Україні з $240 млн до $930 млн.

– Є домовленості про посилення ППО та артилерійського потенціалу, – додав Резніков, коментуючи допомогу Норвегії.

Від Великої Британії Резніков згадав допомогу у вигляді понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на $64,7 млн на ремонт техніки.

Як заявив глава оборонного відомства України, між офіційними Амстердамом і Києвом було досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні. Також Нідерланди посилять можливості протиповітряної оборони та артилерії України.

Також міністр оборони відзначив Канаду, яка оголосила про надання $410 млн нового фінансування і проєктів для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки.

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