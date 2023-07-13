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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили пів тисячі окупантів, 23 ворожі артсистеми та 6 засобів ППО – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби ліквідували 510 російських окупантів.

Втрати РФ на 13 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 236 040 (+510),
  • танків ‒ 4 092 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 999 (+9),
  • артилерійських систем – 4 425 (+23),
  • реактивних систем залпового вогню – 678 (+4),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 421 (+6),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 310,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 752 (+26),
  • крилатих ракет ‒ 1 271,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 995 (+17),
  • спеціальної техніки ‒ 652 (+5).

Війна в Україні
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
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