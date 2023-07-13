Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили пів тисячі окупантів, 23 ворожі артсистеми та 6 засобів ППО – Генштаб
Українські захисники протягом доби ліквідували 510 російських окупантів.
Втрати РФ на 13 липня 2023
- особового складу ‒ близько 236 040 (+510),
- танків ‒ 4 092 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 7 999 (+9),
- артилерійських систем – 4 425 (+23),
- реактивних систем залпового вогню – 678 (+4),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 421 (+6),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 310,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 752 (+26),
- крилатих ракет ‒ 1 271,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 995 (+17),
- спеціальної техніки ‒ 652 (+5).
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