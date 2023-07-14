Для РФ прийшов час розплати: Череватий про надання Україні касетних боєприпасів
Російська армія завжди використовувала касетні боєприпаси, тому надання Україні таких снарядів – це час розплати для окупантів за обстріли позицій Сил оборони та цивільного населення.
Таку думку висловив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка щодо застосовання росіянами касетних боєприпасів.
– Для росіян це звична практика, починаючи з війни проти Ічкерії, в Сирії, з початку гібридної війни 2014 року і потім повномасштабного вторгнення у 2022 році. І зараз також, – наголосив він.
За його словами, окупанти б’ють по наших позиціях та мирних містах касетними боєприпасами передусім з таких реактивних систем залпового вогню, як Смерч і Ураган.
– Тому за все приходить час розплати. Завдяки нашим партнерам і у нас з’явиться можливість адекватно їм відповідати, – зазначив речник.
Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN підтвердив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала їх у війні проти російських окупантів.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк