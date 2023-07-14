Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку

Російські пропагандисти видали українську ракету Нептун за свою розробку у ролику, який демонструє нібито військову міць Росії.

На черговий безпрецедентний фейк кремлівських пропагандистів звернули увагу у Belarusian Investigative Center.

Ролик, у якому показано специфічну ракету на нібито озброєнні ВКС РФ, випустив Telegram-канал Медведь. У ньому йшлося про удар X-22/32, яку, як стверджувалося, було запущено “від Сум до Запоріжжя”.

У ролику розповідається про російську ракету Х-32, але на відео показана не вона.

— БРЦ знайшов оригінальне відео, яке росіяни видали за своє. На ньому – українська ракета Нептун, яка знищила флагман російського чорноморського флоту – крейсер Москва, – йдеться у повідомленні.

Кадри з відео, яке використали росіяни, є у відеоролик на YouTube-каналі Мілітарний трирічної давнини з випробувань ракети Нептун.

Таким чином, пропагандисти, намагаючись продемонструвати військову міць РФ, видали українську ракету за російську.

Джерело: Belarusian Investigative Center

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