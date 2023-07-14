Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку

Нептун
Фото: Міноборони

Російські пропагандисти видали українську ракету Нептун за свою розробку у ролику, який демонструє нібито військову міць Росії.

На черговий безпрецедентний фейк кремлівських пропагандистів звернули увагу у Belarusian Investigative Center.

Ролик, у якому показано специфічну ракету на нібито озброєнні ВКС РФ, випустив Telegram-канал Медведь. У ньому йшлося про удар X-22/32, яку, як стверджувалося, було запущено “від Сум до Запоріжжя”.

У ролику розповідається про російську ракету Х-32, але на відео показана не вона.

— БРЦ знайшов оригінальне відео, яке росіяни видали за своє. На ньому – українська ракета Нептун, яка знищила флагман російського чорноморського флоту – крейсер Москва, – йдеться у повідомленні.

Кадри з відео, яке використали росіяни, є у відеоролик на YouTube-каналі Мілітарний трирічної давнини з випробувань ракети Нептун.

Росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку

Фото: Belarusian Investigative Center

Таким чином, пропагандисти, намагаючись продемонструвати військову міць РФ, видали українську ракету за російську.

Читайте також
У Вільнюсі відбувся саміт NAFO – спільноти, яка протидіє російським фейкам
NAFO

Джерело: Belarusian Investigative Center

Пропаганда Росії, Ракета, Фейк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Постраждалих та руйнувань немає – ОВА про обстріл Кіровоградської області
Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку
Готуються до атак: РФ вивела в Чорне море фрегат Адмірал Ессен
Фрегат Адмірал Ессен Чорноморського флоту РФ
Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети – Пісторіус
Борис Пісторіус
Україна не отримає модифікацію із понад 300 км польоту: експерт про передання Францією ракет SCALP
Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
Хизувалися “військовою міццю”: росіяни видали українську ракету Нептун за власну розробку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь