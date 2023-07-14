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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Окупанти намагаються завадити висадці десанту ЗСУ на лівому березі Дніпра – Міноборони

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються завадити висадці українського десанту на лівому березі Дніпра. Про це повідомляє Military Media Center.

Зазначається, що саме на цьому ворог зосередив основні зусилля у Таврійському операційному районі на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.

— Аби уникнути просування українських військ, росіяни перемістили до окупованого міста Олешки Херсонської області підрозділи морської піхоти, – йдеться у повідомленні.

14 липня речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомляв, що росіяни на Таврійському напрямку почали задіювати власні резерви, щоб стримати натиск українських ударних підрозділів.

Тим часом, Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Джерело: Military Media Center

Армія Росії, Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Херсонська область
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Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

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