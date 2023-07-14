Окупанти намагаються завадити висадці десанту ЗСУ на лівому березі Дніпра – Міноборони
Російські окупанти намагаються завадити висадці українського десанту на лівому березі Дніпра. Про це повідомляє Military Media Center.
Зазначається, що саме на цьому ворог зосередив основні зусилля у Таврійському операційному районі на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.
— Аби уникнути просування українських військ, росіяни перемістили до окупованого міста Олешки Херсонської області підрозділи морської піхоти, – йдеться у повідомленні.
14 липня речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомляв, що росіяни на Таврійському напрямку почали задіювати власні резерви, щоб стримати натиск українських ударних підрозділів.
Тим часом, Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Джерело: Military Media Center
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