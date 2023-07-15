Радянський спосіб мислення: Залужний розповів про внутрішні загрози української армії

Напад Російської Федерації на Україну є зовнішнім проявом тієї радянської спадщини, з якою до 24 лютого 2022 року українська армія намагалась боротися всередині держави.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України в інтерв’ю американській газеті Washington Post.

Як пише видання, за сім місяців до того, як колони російських танків перетнули північні, південні та східні кордони України, Залужний подумував про перехід до цивільного життя.

– Але військова справа – це все, що він коли-небудь знав; він народився, коли його батько служив у гарнізоні на півночі країни, а згодом навчався у військовій академії. Коли президент Володимир Зеленський зателефонував і запропонував Залужному найвищу посаду в Збройних силах України, Залужний швидко відмовився від думки про відставку, – пише газета.

Перше, що зробив Залужний після обіймання посади головнокомандувача, – відремонтував свій новий кабінет. Як пише WP, Залужному завжди неприємно було відвідувати там попередніх командирів, оскільки кожна така зустріч нагадувала йому про те, що він найбільше зневажав у спадщині радянської армії – “що будь-який командир, який обіймав його посаду, фактично був феодалом над своїми підлеглими”, – сказав він.

Це саме те, що він хотів змінити в українській армії.

– Ці стіни були просякнуті цим. Коли ти потрапляєш сюди, то одразу розумієш, що ти помилився, що народився, що прийшов сюди помилково, – сказав Залужний.

У будівлі Генерального штабу, збудованій у XIX столітті, кабінет Залужного тепер стоїть окремо – простий і сучасний, з великою книжковою полицею, де Залужний зберігає свою колекцію, зокрема й книгу Управління Китаєм, написану лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Як пише WP, зміни в кабінеті відбулися не заради естетики, а радше для того, щоб місце і людина в ньому відчували себе більш доступними. За словами Залужного, замість того, щоб керувати залізною рукою, він часто просить про допомогу – і не лише у свого кола генералів. Навіть зараз солдати на передовій часто можуть безпосередньо звернутися до Залужного через соціальні мережі, зазначає газета.

Ба більше, спроби Залужного змінити культуру у війську можна спостерігати і на полі бою. Так, роки тренувань і поглиблення зв’язків із силами НАТО зробили українські війська більш спритними, ніж російські, а командири нижчої ланки на місцях часто відчувають себе уповноваженими приймати рішення швидко, а не бігати за кожним викликом вгору по ланцюгу командування, що є радянським способом мислення.

– Припущення, що це буде війна між великою радянською армією і маленькою радянською армією, було помилковим у багатьох країнах. Тому нам говорили, що Київ впаде за три дні, а Україна – за три тижні. Але це вже не радянська армія, – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Після того, як Резніков дізнався, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, він прибув до офісу Залужного, де побачив генерала, який стояв над великими картами і відповідав на численні дзвінки. За словами Резнікова, Залужний отримував інформацію з поля бою, а потім відповідав короткими наказами. Водночас Залужний також щоразу додавав невелику похвалу військовим, називаючи своїх підлеглих “красенями” або кажучи їм “гарна робота”.

– Це людяність. Чоловік носить генеральську форму, але його людяність – це те, що робить його особливим, – каже Резніков.

За словами Залужного, військові все ще вимагають суворого порядку і дисципліни. Він може бути суворим і вимогливим, але “я не знущаюся з людей, не пригнічую їх, не принижую”.

При цьому, зазначає Washington Post, відхід від радянської спадщини серед українських військових ще далекий від завершення. За словами Залужного, ще багато кабінетів мають бути змінені. І ще більше змін прийде з новим поколінням – солдатів, яких Залужний із гордістю описує як таких, що знають англійську мову і начитані.

– Шкода, що ми їх втрачаємо, – сказав він.

Після боротьби з внутрішнім радянським ідеологічним ворогом він зіткнувся із зовнішнім, який вихваляє ту саму спадщину, яку Залужний хотів викорінити. Але він все ще поважає доктрину свого супротивника. Він жадібно читає все, що коли-небудь писав російський генерал Валерій Герасимов, який наразі очолює Генштаб РФ, називаючи це “дуже, дуже цікавим” і нарікаючи на те, що він нічого не публікував останнім часом.

– Це ворог – ворог, який дуже розумний. Розумний і тому підступний. Він все ще сильний. Тому його треба поважати як такого і шукати способи його вбити. Тому що це єдиний спосіб перемогти, – сказав Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів, що на шляху деокупації Криму його не зупинять спротив з боку окремих західних партнерів.

Джерело : The Washington Post

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