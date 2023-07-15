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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це зробить українську артилерію більш смертоносною: NYT про передання касетних боєприпасів

касетні боєприпаси США

Касетні боєприпаси, які США передали Україні, ймовірно, не відразу допоможуть Україні в контрнаступі, але зменшать дефіцит артилерійських боєприпасів.

Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на чиновників та військових аналітиків.

— Масштаб ефекту буде скромним. Це зробить українську артилерію трохи більш смертоносною. Реальний вплив буде відчутний пізніше цього року, коли Україна матиме значно більше боєприпасів, ніж це було раніше, – вважає старший науковий співробітник Королівського інституту у Лондоні Джек Вотлінг.

За словами заступника міністра оборони США Коліна Каля, касетні боєприпаси дозволять Україні “підтримувати артилерійську боротьбу в найближчому майбутньому”.

Минулого тижня президент США Джо Байден зазначив, що позбавлення України зброї в умовах гострої нестачі боєприпасів означало б залишити її беззахисною перед Росією. Він сказав, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий крок, доки виробництво звичайних артилерійських боєприпасів не буде збільшене.

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Це зробить українську артилерію більш смертоносною: NYT про передання касетних боєприпасів

NYT пише, що це рішення Байдена дасть українським військам більше часу, щоб прозондувати російську оборону на наявність слабких місць на трьох основних лініях атаки – обстрілювати російську артилерію, яка атакує їхні наступальні сили, а також прориватися крізь щільні мінні поля, танкові пастки та інші перешкоди.

— Це також дозволяє українській армії робити те, що вона вміє найкраще – випускати тисячі артилерійських снарядів на день, щоб виснажити російських захисників, – пише видання.

Каль та інші високопоставлені американські політики та військові заявили, що ще занадто рано судити про контрнаступ і про те, як українці будуть вести боротьбу.

— Це повільніше, ніж ми сподівалися, але в українців залишилося багато бойової потужності, – сказав Каль.

Він зазначив, що основна частина з дев’яти навчених на Заході бригад ще не залучена до бойових дій й утримується в резерві для того, щоб українські війська могли прорвати російську оборону.

— Справжнім випробуванням буде те, коли вони виявлять слабкі місця або створять слабкі місця і створять пролом, як швидко вони зможуть використати це за допомогою бойової потужності, яку вони мають у резерві, і як швидко росіяни зможуть відреагувати, – сказав Каль.

Американські та українські військові посадовці не кажуть, де саме Україна використовуватиме касетні боєприпаси.

Фахівець Інституту зовнішньополітичних досліджень у Філадельфії Роб Лі вважає, що Україна, ймовірно, спробує використати касетні боєприпаси на ділянках фронту протяжністю близько кілометра, куди вона рідше направляє війська, щоб не наражати свої сили на ризик.

Каль сказав, що США працюватимуть з Україною, щоб мінімізувати ризики, пов’язані з цією зброєю. Зокрема, додав, що український уряд заявив, що не буде використовувати касетні боєприпаси у густонаселених міських районах і що їхнє використання полегшить роботу з розмінування після завершення війни.

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Фото: US DoD

Джерело: NYT
Війна в Україні, касетні боєприпаси, США, Україна
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