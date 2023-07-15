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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Катастрофа на Каховській ГЕС: Сербія надасть гуманітарку жителям постраждалих районів

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Уряд Республіки Сербія виділив Україні новий транш гуманітарної допомоги для подолання наслідків катастрофи на Каховській ГЕС у Херсонській області.

Пакет містить товари першої необхідності та медикаменти для жителів районів, які постраждали внаслідок підтоплення.

Сербія також запропонувала тимчасовий захист для біженців із Херсонської області.

Крім того, як додаткову форму підтримки Сербія організовує цього літа спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Футбольної академії Динамо з Києва. Вона покриває витрати на проживання, харчування, тренування і футбольні матчі.

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Водночас наголосив, що не збирається допомагати російським військовим зусиллям , оскільки Сербія приєдналася до всіх резолюцій ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Джерело: РТС

Війна в Україні, гуманітарка, Каховська ГЕС, Російська агресія, Сербія, Херсонська область
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