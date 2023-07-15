Нічна атака дронів на Півдні і Сході: ЗСУ збили чотири Shahed

У ніч на 15 липня росіяни знову атакували Україну ударними дронами типу Shahed з південного напрямку. Запустили шість безпілотників.

Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Наші військові на Півдні та Сході знищили чотири ворожі ударні дрони Shahed-136/131.

Крім того, впродовж доби 14 липня Сили оборони збили 16 ворожих Шахедів, а також три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан і Зала. Приземлили і три ударні дрони типу Ланцет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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