В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали вибухи – Федоров

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– В Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про третю серію вибухів в тимчасово окупованому місті, – написав він.

У Telegram-каналах російських окупантів ворог жаліється, що українські Сили оборони регулярно атакують їх бази.

Деталей щодо наслідків вибуху наразі немає.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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