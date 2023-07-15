В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали вибухи – Федоров
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– В Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про третю серію вибухів в тимчасово окупованому місті, – написав він.
У Telegram-каналах російських окупантів ворог жаліється, що українські Сили оборони регулярно атакують їх бази.
Деталей щодо наслідків вибуху наразі немає.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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