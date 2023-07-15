За добу в небі ЗСУ знищили 16 дронів Shahed
Протягом минулої доби російський ворог запустив по Україні 17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed-136/131 та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.
Завдяки успішній бойовій роботі Сил оборони знищено 16 “шахедів”.
Крім того, росіяни завдали 50 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару дронами-камікадзе Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова