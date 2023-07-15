За добу в небі ЗСУ знищили 16 дронів Shahed

Протягом минулої доби російський ворог запустив по Україні 17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed-136/131 та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Завдяки успішній бойовій роботі Сил оборони знищено 16 “шахедів”.

Крім того, росіяни завдали 50 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару дронами-камікадзе Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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