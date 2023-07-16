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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Мінфін США: Збільшення допомоги Україні – це найкраще, що можна зробити для світової економіки

джанет єллен
Фото: Getty Images

Збільшення підтримки Україні – це найкращий спосіб допомогти світовій економіці.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, виступаючи в кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії.

Вона наголосила, що припинення війни – “це насамперед моральний імператив, але також це найкраще, що можна зробити для світової економіки”.

За словами Єллен, вторгнення російський військ в Україну викликало шокові хвилі в економіці, спричинивши різке зростання цін на продовольство і паливо.

Також очільниця Мінфіну США нагадала, що угода, яка дозволила відновити експорт українського зерна, закінчується в понеділок 17 липня, якщо Росія не погодиться її продовжити.

– Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України. Допомагаючи підтримувати роботу економіки та уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу і свій суверенітет, – сказала міністерка.

Єллен додала, що однією з “ключових цілей” Вашингтона є “боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій”.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року Джанет Єллен здійснила візит до Києва. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем.

Тоді ж Єллен оголосила про надання нашій державі траншу прямої бюджетної допомоги в розмірі $1,2 млрд.

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Джерело: The Guardian
Війна в Україні, США
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