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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ми забезпечимо реальну захищеність Європи від терору РФ: Зеленський про повітряний щит над Україною

Ми забезпечимо реальну захищеність Європи від терору РФ: Зеленський про повітряний щит над Україною
Фото: Офіс президента

Коли український повітряний щит стане достатньо міцним – ми забезпечимо реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він відзначив українських бійців, які захищають державу від загарбників, а також подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ за кожну збиту російську ракету.

– Ми вже показали, що немає таких російських ракет, яких не могли б збити українці. І коли український повітряний щит стане достатньо міцним – а це буде! – Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору. Безпека нашого континенту починається тут суверенітетом і силою України, – сказав президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні Україна відзначає 33-тю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Він наголосив, що наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету, і хоч би яким був російський терор, українська свобода все одно переможе.

– Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна це може. Може завдяки тому, що рядки й слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою й рішучістю наших людей. Мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв, – сказав президент.

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