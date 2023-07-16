Питання територій і членства в НАТО. Експрем’єр Британії розповів про кінець війни для України
Колишній прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер відповідаючи на питання про те, як виглядає “ендшпіль” для України, відповів, що шлях буде “надзвичайно складним”.
Про це пише The Guardian.
За його словами, основними питаннями є території, а також стосунки України з Заходом, зокрема членство в ЄС та НАТО.
– Надзвичайно важко зрозуміти, як можна знайти рішення, якщо не буде чітко зрозуміло, що Україна має чіткий шлях до членства в Європейському Союзі і чіткий шлях до членства в НАТО, – сказав він.
На його думку, люди почекають і подивляться, що станеться після контрнаступу Сил оборони.
– Українці зробили надзвичайну роботу, захищаючи свою країну і, до речі, захищаючи нас, але я думаю, що все буде залежати від того, як ви вирішите ці два питання разом. Це буде надзвичайно складно, але я думаю, що коли ми підведемо підсумки після контрнаступу, ми повинні подивитися, чи був спосіб довести його до кінця шляхом переговорів, – додав експрем’єр.
Блейк зазначив, що території будуть найскладнішим питанням, тому що “українці ніколи не погодяться з тим, що територія, яка, з точки зору міжнародної спільноти, була несправедливо відібрана у них, повинна залишитися у Росії”.
Раніше у WP повідомили, що Україна отримала менше 15% від тієї кількості обладнання для розмінування, яку просила у західних партнерів напередодні контрнаступу.
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