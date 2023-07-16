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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Українці дуже добре навчились вирізняти ворожі ІПСО – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Українське суспільство безпрецедентно швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни та дуже добре навчилось вирізняти російські ІПСО.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, найбільший інформаційний виклик цієї війни – не ворожа дезінформація, а необхідність перейти на інформаційний режим воєнного часу.

– Україна не запроваджувала військову цензуру. Ми пішли шляхом презумпції, що наше суспільство доросле і буде достатньо пояснень. Рік тому Міноборони розробило і передало в усі обласні адміністраціі правила висвітлення інформації військового характеру. Усі голови ВЦА з нами на зв’язку з цього питання 24/7. І результат очевидний, – йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра зазначила, що ставка на дорослість суспільства була зроблена правильно.

Водночас Маляр додала, що є люди, які заради переглядів і лайків можуть оприлюднити будь-що, але “доросле суспільство таких людей вже почало засуджувати та не довіряти їм”.

– Крім того, в нас все ще бувають поодинокі зливи чутливої інформації від мобілізованих військових. В нас є випадки, коли цивільні допомагають бригадам в обмін на інформацію і навіть в обмін на інтерв’ю певним ЗМІ. Міноборони разом з ЗСУ займається вирішенням цього питання. Але поодинокі випадки на кількасоттисячну армію – це непоганий результат, – резюмувала вона.

Раніше СБУ викрила киянку, яка поширила відео роботи ППО під час ракетного удару по столиці.

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інформаційна війна, Війна в Україні, Ганна Маляр
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