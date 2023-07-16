Загроза теракту на ЗАЕС залишається, поки там знаходяться військові РФ – Юсов

Загроза вчинення окупантами теракту на Запорізькій атомній станції буде залишатися до тих пір, доки там перебувають російські військові.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– На жаль, ці важливі об’єкти — Кримський титан і Запорізька станція перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об’єктів на території ЗАЕС і заводу Титан. Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт — вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об’єктах перебувають російські окупанти, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що російські військові мінують об’єкти на території Запорізької атомної електростанції, аби цілеспрямовано створити стан небезпеки на ядерному об’єкті.

Через загрозу підриву окупантами ЗАЕС НАЕК Енергоатом у червні уклав договір страхування на понад 5 млрд грн від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. Таким чином, у разі підриву росіянами тимчасово окупованої Запорізької АЕС Україна зможе отримати страхову компенсацію.

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