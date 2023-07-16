Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Загроза теракту на ЗАЕС залишається, поки там знаходяться військові РФ – Юсов

ЗАЕС
Фото: Факти ICTV

Загроза вчинення окупантами теракту на Запорізькій атомній станції буде залишатися до тих пір,  доки там перебувають російські військові.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– На жаль, ці важливі об’єкти — Кримський титан і Запорізька станція перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об’єктів на території ЗАЕС і заводу Титан. Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт — вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об’єктах перебувають російські окупанти, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що російські військові мінують об’єкти на території Запорізької атомної електростанції, аби цілеспрямовано створити стан небезпеки на ядерному об’єкті.

Через загрозу підриву окупантами ЗАЕС НАЕК Енергоатом у червні уклав договір страхування на понад 5 млрд грн від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. Таким чином, у разі підриву росіянами тимчасово окупованої Запорізької АЕС Україна зможе отримати страхову компенсацію.

Читайте також
США попередили Росію про неминучу відповідальність у разі теракту на ЗАЕС – Держдеп
ЗАЕС

Андрій Юсов, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Буданов на Ставці розповів про ситуацію в Білорусі – Зеленський
Володимир Зеленський
Росіяни підготували в Криму кілька ліній оборони та розглядають відступ – ГУР
Оборонні укріплення в Криму
Розвідка України має джерела в оточенні Путіна – Буданов
володимир путін
РПЦ знову планує таємно передати Угорщині українських полонених – ГУР
Загроза теракту на ЗАЕС залишається, поки там знаходяться військові РФ – Юсов
Залучають родичів із Росії: Юсов розповів, як окупанти намагаються зірвати контрнаступ
Загроза теракту на ЗАЕС залишається, поки там знаходяться військові РФ – Юсов
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
Загроза теракту на ЗАЕС залишається, поки там знаходяться військові РФ – Юсов
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
Загроза теракту на ЗАЕС залишається, поки там знаходяться військові РФ – Юсов
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь