Загроза теракту на ЗАЕС залишається, поки там знаходяться військові РФ – Юсов
Загроза вчинення окупантами теракту на Запорізькій атомній станції буде залишатися до тих пір, доки там перебувають російські військові.
Про це в етері національного телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
– На жаль, ці важливі об’єкти — Кримський титан і Запорізька станція перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об’єктів на території ЗАЕС і заводу Титан. Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт — вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об’єктах перебувають російські окупанти, — сказав він.
Раніше повідомлялося, що російські військові мінують об’єкти на території Запорізької атомної електростанції, аби цілеспрямовано створити стан небезпеки на ядерному об’єкті.
Через загрозу підриву окупантами ЗАЕС НАЕК Енергоатом у червні уклав договір страхування на понад 5 млрд грн від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. Таким чином, у разі підриву росіянами тимчасово окупованої Запорізької АЕС Україна зможе отримати страхову компенсацію.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова