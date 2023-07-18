Гутерріш відправив Путіну листа з приводу збереження зернової угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив жаль з приводу рішення Росії відмовитися від зернової угоди, що дозволяє експортувати українське зерно.

– Я глибоко шкодую про рішення Росії припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, яка була рятувальним колом для глобальної продовольчої безпеки в неспокійному світі. Сотні мільйонів людей, які страждають від голоду, та споживачі, які зіткнулися з глобальною кризою вартості життя, заплатять за це, – написав Гутерріш у Twitter.

Гутерріш на брифінгу нагадав, що останніми днями він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями щодо збереження ініціативи, і сказав, що “глибоко розчарований” тим, що Путін їх проігнорував.

Він процитував деякі фрагменти цього листа.

– Організація Об’єднаних Націй за посередництва Європейської комісії нещодавно виступила з конкретною пропозицією дозволити дочірній компанії Россільгоспбанку відновити доступ до SWIFT, – йдеться у листі.

Гутерріш заявив, що сьогоднішнє рішення Росії завдасть удару по нужденних у всьому світі.

– Зрештою, участь у цих угодах – це вибір, але у людей, які опинилися у скрутному становищі в усьому світі, і у країн, що розвиваються, немає вибору. Сотням мільйонів людей загрожує голод, а споживачам – глобальна криза вартості життя. Вони заплатять за це ціну, – підкреслив він.

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