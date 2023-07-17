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Юлія Соколова, редакторка стрічки

На повноцінне відновлення руху Кримським мостом може піти до 2 років – ЗМІ

Кримський міст
Фото: Getty Images, Факти ICTV

Росія не зможе швидко відновити повноцінний рух Кримським мостом після нічної “бавовни” 17 липня. Міст сполучає територію РФ із тимчасово окупованим півостровом Крим.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після ураження мосту РФ може знадобитися щонайменше 1-2 роки, щоб повноцінно запустити рух.

Джерела видання пояснили, що цей процес є технічно складним, адже потрібно встановити кілька плит, відновити опори та провести повну перевірку мостових конструкцій. І навіть це не гарантує, що подальше використання Кримського мосту буде безпечним.

– Якщо поспіхом і без дотримання технологій відновлюватимуть, то можуть за рік десь встигнути, але міст буде вкрай небезпечний для використання, – наголосили джерела видання.

Варто зазначити, що Кримський міст є ключовим шляхом постачання озброєння та військової техніки з Росії на південний фронт в Україні. Тож його пошкодження суттєво ускладнить логістику окупантів, створивши нові можливості для української армії.

А так званий сухопутний коридор з Криму через тимчасово окуповані території України наразі прострілюється, а невдовзі може повністю опинитися під вогневим контролем ЗСУ.

Що відомо про інцидент на Кримському мосту

У ніч на 17 липня на Кримському мосту впали щонайменше два прольоти. Окупанти заявили про “надзвичайну подію в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю”.

Інцидент призвів до величезних заторів та призупинення залізничного руху.

У мережі опубліковані перші фото пошкоджень.

Українські ЗМІ поширили інформацію, що міст атакували за допомогою надводних дронів під час спецоперації СБУ та ВМС України. Однак офіційного підтвердження цьому немає.

У Службі безпеки України пообіцяли розкрити деталі після перемоги в розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Це вже другий інцидент на Кримському мосту від початку повномасштабної війни. Перший стався 8 жовтня 2022 року: тоді внаслідок потужного вибуху обвалилися кілька прольотів мосту.

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керченський міст

Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Керченський міст, Крим
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