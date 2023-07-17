На відновлення та реформи: Швеція обіцяє виділити Україні €0,5 млрд

Уряд Швеції схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки, яка передбачає виділення близько €522 млн.

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

Стратегія охоплює п’ять напрямів підтримки України: відновлення з акцентом на критично важливу інфраструктуру; “зелений” перехід і сталий розвиток; інклюзивний економічний розвиток, підприємництво та торгівля; безпека; права людини, демократія, верховенство права та гендерна рівність.

Окремий наголос уряд робить на сферах, де Швеція посідає лідерські позиції: “зелений” перехід, соціальні питання та цифрова трансформація. Також підкреслюється важливість залучення бізнесу в питання відбудови України.

– Умови для ведення бізнесу мають вирішальне значення для відбудови та відновлення економіки України. Зміцнюючи інвестиційний клімат України та роль країни як торговельного партнера, стратегія може сприяти розвитку торгівлі та підприємництва, – сказав міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

За словами міністра, підтримка України є одним з головних пріоритетів Швеції, й нинішня стратегія лежить в його основі.

– Ми робимо важливий крок, щоб забезпечити надійну і довгострокову підтримку відновлення України. Це зміцнить стійкість України та демократичний розвиток, що посилить здатність країни протистояти повномасштабному російському вторгненню, – додав Форсселл.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував уряду Швецію “за справжню солідарність з Україною”.

Щиро вдячний @SwedishPM та уряду Швеції ???????? за схвалення Стратегії відбудови України ???????? на 2023–2027 рр. на загальну суму 522 млн євро. Інфраструктура, «зелений» розвиток, підприємництво, розмінування та підтримка демократії – ключові напрями нашого повоєнного відновлення.

Дякую,… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2023

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