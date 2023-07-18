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РФ доведеться піти з Херсонської та Запорізької областей: експерт оцінив події на Кримському мосту

Кримський міст
Фото: Getty Images

Якщо Кримський міст було зруйновано або серйозно пошкоджено, Росії доведеться відступити із окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник очільника СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

– Зараз забезпечення 30% всього угруповання, яке перебуває в Україні, йде через Крим, з тих 30%, це 90% через міст іде. Постійне забезпечення угруповання, яке в Криму, а також південних угруповань Запорізької та Херсонської областей за допомогою плавзасобів неможливе, — сказав Ягун.

Він зауважив, що близько 1,5 млн осіб залишаться без забезпечення через недієздатність Кримського мосту. Також альтернативні шляхи для росіян закриті — міст у Чонгарі розбомблено, а узбережжя під вогневим контролем українських військ.

– Якщо так станеться, їм (окупантам, – Ред.) треба виявляти “добру волю” і принаймні вийти з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Це стане питанням номер один для супротивника, і для них це буде дуже серйозний удар й іміджевий, і стратегічний, — пояснив Віктор Ягун.

Нагадаємо, що вночі 17 липня російські окупанти повідомили про надзвичайну ситуацію на Кримському мосту, оскільки там пошкоджено дві секції. Рух автомобільного та залізничного транспорту зупинено. Не працює також поромна переправа.

Війна в Україні, Керченський міст, Крим
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