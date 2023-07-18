Ризики ракетних атак є практично щодня: Мусієнко про “відповіді” РФ за удар по Кримському мосту

Допоки триває війна з Росією, ризики ракетних атак, обстрілів прифронтової території України та застосування дронів є практично щодня. Не варто прив’язуватися до конкретних подій.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав військовий аналітик Олександр Мусієнко, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати від росіян “відповіді” за удар по Кримському мосту.

– Чи є вірогідність того, що може бути відданий наказ на зліт стратегічної авіації для завдання ракетних ударів по території України? Є. Тим більше, вони витримали певну паузу, накопичували ракети. Є ризики, що можуть атакувати Шахедами. Нічого такого, до чого б ми не були готовими, – сказав Мусієнко ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

Експерт наголосив, що ми живемо в умовах війни і, на жаль, РФ може атакувати територію Україну ракетами до нашої перемоги.

Нагадаємо, що уночі 17 липня внаслідок вибуху на Кримському мосту впали щонайменше два прольоти. Це призвело до величезних заторів та призупинення залізничного руху.

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