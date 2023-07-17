У Києві “замінували” лікарню: евакуювали 250 пацієнтів та 200 працівників – Кличко

У Києві через повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Він запевнив, що поліція перевіряє приміщення, а на місці працюють також кінологи.

– Через повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу. Поліція перевіряє приміщення. Працюють також кінологи, – написав міський голова на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Нагадаємо, що 17 липня у Голосіївському районі Києва на вулиці Касіяна, що на Теремках, трапилася комунальна аварія, із землі бив стовп води заввишки майже в багатоповерхівку.

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