За час наступу ЗСУ просунулися на Півдні майже на 10 км – Маляр

Сили оборони України під час наступальної операції звільнили понад 200 квадратних км території на Сході та Півдні. Лише за минулий тиждень звільнено майже 18 квадратних км української землі.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– За минулий тиждень у результаті наступальних дій загалом (Схід і Південь) звільнено майже 18 кв. км. У цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км, – зазначила вона.

Бої на Півдні

Українські війська продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках (Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове). За словами Маляр, воїни мали успіх.

– За тиждень у результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії нашої оборони. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кв. км, – наголосила заступниця міністра.

У цілому за час наступу на Півдні ЗСУ просунулися на 9,25 км. Звільнена площа становить 179,5 кв. км.

У період з 10 по 16 липня на Таврійському напрямку вдалося знищити 134 одиниці ворожої військової техніки, 36 складів боєприпасів та два склади з паливно-мастильними матеріалами.

Серед знищеної техніки – 6 танків, 24 ББМ, 12 безпілотників, дві самохідні артилерійські установки 2С3 Акація, самохідна артилерійська установка 2С7 Піон, 5 гаубиць 2А65 Мста-Б, гаубиця 2С19 Мста-С, чотири гармати Гіацинт-Б, п’ять БМ-21 Град, три комплекси дальнього візуального спостереження Муром-М, чотири гаубиці Д-30, два ЗРК Бук, два ЗРК Стріла – 10, чотири станції РЕБ, переносна РЛС Кредо-М, дві автоматизовані станції постановки перешкод Р330 Житель та автомобільна техніка.

У полон потрапили 50 російських окупантів.

Бої на Сході

Українські військові проводять наступ на Бахмутському напрямку.

Протягом минулого тижня на південному фланзі біля Бахмута Збройні сили України щодня просувалися вперед. Завдяки покращенню тактичного положення та вирівнюванню лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено ще 7 кв. км території.

Загалом же за час наступу на цьому напрямку звільнена площа становить 31 кв. км.

З кінця минулого тижня окупанти активно наступають на Куп’янському напрямку. Вони шукають слабкі місця в обороні ЗСУ, проводять штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське. Мета ворога – витіснити українські підрозділи “за бар’єрний рубіж річки Оскіл”.

– Задачі у ворога дві: повернути втрачені позиції; примусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків. Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої, – уточнила Маляр.

А на Лиманському напрямку штурмові дії ворога не мали успіху. Війська РФ намагалися витіснити воїнів ЗСУ в районі Серебрянського лісу, проте безуспішно.

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