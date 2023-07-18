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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 18.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 18.07.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 18 липня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Карта
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Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента

Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.

Наталя Жуковська
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