Не дійшли комюніке щодо війни в Україні: зустріч G20 в Індії завершиться без спільної заяви

Зустріч G20 в Індії знову завершиться без комюніке.

Як повідомляє Reuters, країни-члени блоку не змогли дійти до спільного знаменника через розбіжності щодо війни в Україні.

Західні країни у своїй більшості – у тому числі США, Велика Британія, Німеччина та Франція – наполягали на рішучому засудженні Росії та війни в Україні. Крім того, вони хотіли, щоб війну називали “війною”, а не “конфліктом”.

Однак проти виступили Росія та Китай. У той же час приймаюча країна Індія залишилася нейтральною, відмовилась звинувачувати РФ у вторгненні та закликає до дипломатичного рішення.

В Індії у саміті G20 бачать власні вигоди. Під час свого головування країна сподівається досягти консенсусу щодо реформування багатосторонніх банків, глобального керівного принципу щодо криптовалют і прискорити врегулювання боргів уразливих країн. Проте ці рішення залишаються у тіні через російсько-українську війну.

Нагадаємо, що у березні міністри закордонних справ країн G20 під час саміту в Індії не змогли домовитися з питань російсько-української війни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.