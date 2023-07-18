Нічна атака РФ на Україну: ЗСУ знищили 38 повітряних цілей

У ніч на вівторок, 18 липня, країна-агресор РФ вчергове здійснила обстріл території України, застосувавши крилаті ракети та дрони. Українські військові знищили 38 повітряних цілей.

Про це поінформували в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом ворог запустив із південного напрямку шість крилатих ракет Калібр та 36 ударних дронів типу Shahed.

Пуски Калібрів, ймовірно, здійснювалися з російського фрегата Адмірал Ессен, а дронів – із району полігону Чауда (тимчасово окупований Крим).

Повітряним силам вдалося знищити 38 повітряних цілей:

всі шість Калібрів;

31 ударний дрон Shahed-136/131;

один розвідувальний безпілотник.

Крилаті ракети та переважну більшість дронів-камікадзе знищено в Одеській та Миколаївській областях. А решту ударних безпілотників воїни вразили в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Протягом 17 липня Збройні сили України знищили три ударні БпЛА типу Шахед, один дрон Ланцет та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація ЗСУ завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупаційних військах.

Як відомо, вночі ворог випустив кілька хвиль ударних безпілотників у напрямку Одеси, щоб виснажити наші сили ППО, а згодом запустив шість крилатих ракет Калібр. ЗСУ збили всі ракети, однак їхні уламки та вибухова хвиля пошкодили об’єкти портової інфраструктури та приватні домівки.

А в Миколаєві внаслідок вибухів сталася пожежа на одному з об’єктів міста.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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