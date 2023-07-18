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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни стягують резерви та зазнають втрат: на Сході тривають важкі бої

Росіяни стягують резерви та зазнають втрат: на Сході тривають важкі бої
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують просування на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Воїни закріплюються на досягнутих рубежах, тривають важкі бої.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На напрямках Мала Токмачка — Новопокровка та Велика Новосілка — Урожайне українські військові мають успіх у просуванні, закріплюються на позиціях.

Водночас на Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут. Росіяни намагаються чинити опір, перекидають резерви та зазнають великих втрат.

Ситуація на Сході продовжує бути складною.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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