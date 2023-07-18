Щодня нищать окупантів та човни з ДРГ: Гуменюк про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Загальна сукупність успіхів Сил оборони є досить переконливою, хоча іноді просування українських військ видається незначним.

Про це заявила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу у вівторок, 18 липня.

За її словами, на лівому березі річки Дніпро ворог щодня зазнає втрат завдяки діям Збройних сил України.

— Просування Сил оборони навіть на кілька метрів не завжди може бути проголошене і розглядатися як успіх того ж дня. Воно потребує закріплення, потребує убезпечення тих, хто в цьому задіяний. Тому не щодня військові можуть повідомляти такі новини. Але якщо усі ці успіхи скласти докупи, то зведення виглядають досить переконливо, – сказала вона.

Гуменюк повідомила також про те, що щодня на лівобережжі Дніпра від 20 до 90 росіян завдяки роботі ЗСУ “йдуть курсом російського військового корабля”.

Вона додала, що “туди ж” українські захисники спрямовують човни, які окупанти відібрали у цивільних та облаштували під диверсійно-розвідувальні групи.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Джерело : Укрінформ

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