У Повітряних силах оцінили ймовірність відповіді РФ за вибухи на Керченському мосту

РФ може “показати свою міць” у відповідь на події, які сталися вчора з Кримським мостом.

Таку думку під час брифінгу висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– У мене інформації немає, інформацію можуть мати наші спецслужби, які цим займаються. Можна лише припускати, що “духовні скрепи” Росії (спрацюють. – Ред.). Їм треба щось власному народу довести, показати ту саму “міць російську”. Вони традиційно можуть це зробити, як вони це завжди роблять, – сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ щодо чуток про можливу помсту за Кримський міст із боку РФ.

Нагадаємо, що 17 липня стало відомо про новий вибух на незаконно зведеному Кримському мосту. Інформують, що впали щонайменше два прольоти.

ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту, проте очевидно, що ця конструкція там зайва, тож тепер у росіян виникнуть проблеми з перекиданням військових сил і засобів.

Фото: Медіацентр Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.