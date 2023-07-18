Увімкнули російський реп і пританцьовували: на Київщині на молоду пару склали адмінпротоколи

У Боярці Київської області на одній із вулиць пара молодих людей під час прогулянки увімкнула російську музику. Чоловік підспівував і навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора.

Про це повідомила поліція Київської області.

Жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Небайдужа громадянка повідомила про інцидент поліції.

Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи (ст. 173 КУпАП).

Нагадаємо, що 13 липня 2023 року на території Києва заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту, зокрема музики, книжок та вистав мовою країни-агресора.

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