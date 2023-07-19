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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Відтепер офіцерське звання можна отримати без вищої освіти – підписано закон

Відтепер офіцерське звання можна отримати без вищої освіти – підписано закон
Фото: Depositphotos

Відтепер під час воєнного стану військовослужбовці без спеціальної вищої освіти зможуть здобути офіцерські звання.

Відповідний закон №8339 підписав президент Володимир Зеленський, про що свідчить сайт Верховної Ради України.

Закон передбачає можливість отримати молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання для осіб зі складу сержантів та старшин без спеціальної вищої освіти. Умовою для цього є воєнний стан в державі та наявність досвіду бойових дій не менше пів року.

Водночас особа, яка претендує на офіцерське звання, не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.

Зокрема, закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).

Додамо, раніше, щоб здобути офіцерське звання, необхідно було мати військову освіту, здобуту в профільному закладі вищої освіти. Освіта мала бути щонайменше чотири роки на бакалавраті та півтора на магістратурі.

Іншим способом було навчання протягом двох років на військовій кафедрі при закладі вищої освіти, після чого випускник міг підписати офіцерський контракт зі Збройними силами України.

Закон також передбачає, що військові, які здобули звання офіцера через свій бойовий досвід, але не мають відповідної освіти, мусять впродовж пів року після закінчення воєнного стану пройти курс військової підготовки за своїм напрямом.

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Військові навчання, військовослужбовці, Вища освіта
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