Зеленський зібрав Ставку – обговорили морський експорт зерна та безпеку портів

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки у вівторок, 18 липня.

Як повідомив глава держави у Telegram, питанням №1 був морський експорт зерна та безпека портів.

Учасники Ставки заслухали доповіді віцепрем’єра Олександра Кубракова та командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи.

— Були доповіді міністра Клименка та голови Держспецзв’язку Щиголя про боротьбу з ворожими БпЛА. ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника, – повідомив президент.

Також заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.

Нагадаємо, 17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

Увечері 17 липня під час вечірнього звернення Зеленський сказав, що Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Джерело: Володимир Зеленський

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