Звук бавовни: біля Урзуфа на Донеччині було чутно вибухи

У вівторок, 18 липня, біля тимчасово окупованого Урзуфа на Донеччині пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Бердянська коса тричі переказує привіт прильотами. Звук бавовни було чутно вже в Урзуфі, – написав він у Telegram.

За словами Андрющенка, гучні вибухи, які за звуком нагадують приліт, було чутно неподалік Урзуфа о 17:04, 17:07 та 17:08.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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