Звук бавовни: біля Урзуфа на Донеччині було чутно вибухи
У вівторок, 18 липня, біля тимчасово окупованого Урзуфа на Донеччині пролунали вибухи.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Бердянська коса тричі переказує привіт прильотами. Звук бавовни було чутно вже в Урзуфі, – написав він у Telegram.
За словами Андрющенка, гучні вибухи, які за звуком нагадують приліт, було чутно неподалік Урзуфа о 17:04, 17:07 та 17:08.
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Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська