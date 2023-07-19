Контрнаступ ЗСУ далекий від провалу – Міллі

Контрнаступ українських військ “далекий від провалу”, незважаючи на те, що він іде повільніше, ніж передбачалося.

Про це заявив у вівторок, 18 липня, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі за підсумками 14-го Рамштайну.

– Воно почалося приблизно п’ять або шість тижнів тому, і різні військові ігри, які проводилися заздалегідь, передбачали певний рівень просування, і воно сповільнилося. Чому? Тому що в цьому і полягає різниця між війною на папері та реальною війною, – сказав Міллі на прес-брифінгу.

Він наголосив, що війна – це “реальні люди на реальних машинах, які займаються розмінуванням реальних мінних полів, і вони дійсно гинуть”.

– Тому, коли це відбувається, підрозділи, як правило, сповільнюються, і це цілком виправдано, щоб вижити і пройти через ці мінні поля. Це далеко не провал. З моєї точки зору, я вважаю, що ще занадто рано робити такі висновки. Я думаю, що попереду ще багато бойових дій, – додав він.

Марк Міллі також додав, що Україна має в своєму розпорядженні “значну кількість бойових сил, які ще не задіяні” в контрнаступі.

– Я не буду говорити, що відбуватиметься в майбутньому, тому що це буде рішення України, де і коли вони виділять свої резерви тощо. Зараз вони зберігають свою бойову міць і повільно, цілеспрямовано і неухильно прокладають собі шлях через усі ці мінні поля, – сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що офіційний Вашингтон і союзники по НАТО докладуть усіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для протистояння російській агресії.

Джерело: DoD

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