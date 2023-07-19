Укрзалізниця: Через нічний обстріл затримається поїзд Запоріжжя – Ковель

Укрзалізниця поновила рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку Хмельницької області.

Оновлено о 08:35. Представники національного перевізника прогнозують, що очікувана затримка поїзда №87 Запоріжжя – Ковель становитиме до двох годин.

Решта поїздів прямуватимуть за розкладом.

Нагадаємо, що через нічні обстріли Укрзалізниця тимчасово змінювала маршрут руху поїздів львівського напрямку №87 Запоріжжя – Ковель та №31 Запоріжжя – Перемишль, які мали прямувати через Шепетівку.

В Укрзалізниці наголошували, що оперативні рішення були ухвалені задля безпеки пасажирів.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

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