Укрзалізниця: Через нічний обстріл затримається поїзд Запоріжжя – Ковель
Укрзалізниця поновила рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку Хмельницької області.
Оновлено о 08:35. Представники національного перевізника прогнозують, що очікувана затримка поїзда №87 Запоріжжя – Ковель становитиме до двох годин.
Решта поїздів прямуватимуть за розкладом.
Нагадаємо, що через нічні обстріли Укрзалізниця тимчасово змінювала маршрут руху поїздів львівського напрямку №87 Запоріжжя – Ковель та №31 Запоріжжя – Перемишль, які мали прямувати через Шепетівку.
В Укрзалізниці наголошували, що оперативні рішення були ухвалені задля безпеки пасажирів.
Джерело: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця
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