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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти масово виселяють українців, які не отримали паспорт РФ, з будинків – Маляр

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

Росіяни на тимчасово окупованій території України намагаються штучно збільшити кількість населення з паспортами РФ для участі у так званих виборах у вересні цього року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Російські окупаційні адміністрації почали масово виселяти громадян України з їхніх будинків і квартир під приводом нібито заборгованості за комунальні послуги. Це насамперед стосується людей, які не отримали паспорт громадян РФ, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Старобільську після виселення в такий спосіб законних власників житла туди заселяються росіяни.

Також Маляр зазначила, що окупаційний режим РФ заборонив жителям Херсонської області, які не мають російських паспортів, повертатися до своїх населених пунктів, терміново залишених внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Окупанти змушують громадян, які постраждали від підтоплення та примусово залишили свої домівки, переїздити до Росії або на тимчасово захоплену територію АР Крим.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, Російська агресія
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