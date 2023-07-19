Окупанти обстріляли курортні райони Миколаївщини: є постраждалі
Уночі, 19 липня російські окупанти завдали ударів по курортному Коблеву Миколаївської області. Двоє людей зазнали осколкових поранень, одного з них ушпиталили.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
– Сьогодні у ночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Детальна інформація уточнюється. Постраждали дві особи, одна з них госпіталізована, – написав він.
Також Кім розповів, що за минулу добу окупанти цілий день обстрілювали Очаків. На щастя, постраждалих немає.
– У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, – додав голова ОВА.
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія завдала чергового масованого повітряного удару.
Окупанти атакували Україну з південного напрямку крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed-136/131.
Подробиці нічної атаки та скільки цілей збила українські Сили Протиповітряної оборони, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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