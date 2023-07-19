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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли курортні райони Миколаївщини: є постраждалі

Віталій Кім
Фото: Офіс президента

Уночі, 19 липня російські окупанти завдали ударів по курортному Коблеву Миколаївської області. Двоє людей зазнали осколкових поранень, одного з них ушпиталили.  

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сьогодні у ночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Детальна інформація уточнюється. Постраждали дві особи, одна з них госпіталізована, – написав він. 

Також Кім розповів, що за минулу добу окупанти цілий день обстрілювали Очаків. На щастя, постраждалих немає. 

– У місті  Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія завдала чергового масованого повітряного удару.

Окупанти атакували Україну з південного напрямку крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

Подробиці нічної атаки та скільки цілей збила українські Сили Протиповітряної оборони, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Пожежа

Війна в Україні, Віталій Кім, Миколаївська область, Російська агресія
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