Похибка у 600 метрів абсолютно не стримує окупанта. Ігнат про нічну атаку

На жаль, не всі ракети, які ворог застосовує для повітряних ударів, українські військові можуть збивати.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нічну масштабну атаку на Україну.

Крилаті ракети Х-22, якими цієї ночі окупанти атакували Одещину, летять по балістичній траєкторії, вони надзвичайно швидкісні, тому потрібно більше засобів, щоб саме цим ракетам протистояти, наголосив Ігнат.

– Це найбільш руйнівні й найбільш неточні ракети, які має ворог, але це їх не зупиняє. Похибка у 600 м абсолютно не стримує окупанта. Б’ють ними по густонаселених пунктах, зокрема по Одесі, – сказав він.

Речник зазначив, що цієї ночі Одещину також атакували ракетами берегового комплексу Бастіон – Онікс. Вони призначені для знищення кораблів.

– Особливість її така, що вона летить доволі таки низько над водною поверхнею, і цими ракетами нечасто, але атакують Одещину та іншу область із моря. Хоча призначені вони для знищення кораблів, – додав Ігнат.

Він наголосив, що всі цілі, які було під силу знищити українській ППО, були знищені.

Нагадаємо, під час нічної повітряної атаки окупантів силам Протиповітряної оборони вдалося знищити 37 повітряних цілей, зокрема 13 із 16 Калібрів, керовану авіаційну ракету Х-59, а також 23 із 32 безпілотників.

Фото: ГУР

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