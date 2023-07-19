Шість ракет, 46 дронів та ще майже пів сотні окупантів знищили ЗСУ за добу

Втрати РФ у живій силі сягнули майже 239,5 тис. вбитими, з яких за останню добу Сили оборони ліквідували 470.

Про це повідомляє у ранковому зведенні 19 липня Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники продовжують знищувати також бойову техніку та озброєння ворога.

Зокрема лише за один день знищено 31 артилерійську систему, 46 безпілотників та шість крилатих ракет, яким ворог обстрілює мирні міста.

Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року:

особовий склад ‒ близько 239 480 (+470);

танки ‒ 4 123 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 8 059 (+8);

артилерійські системи – 4 573 (+310);

РСЗВ – 689;

засоби ППО ‒ 430 (+2);

літаки – 315;

гелікоптери – 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 885 (+46);

крилаті ракети ‒ 1 279 (+6);

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 7 105 (+19);

спеціальна техніка ‒ 683 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.