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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Біля Мар’їнки ліквідували воєнкора Лучина, якому хакери замінили дрони на секс-іграшки

михайло лучин

Українські військові ліквідували російського пропагандиста та z-воєнкора Михайла Лучина.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що воєнного злочинця ліквідували під Красногорівкою Мар’їнської громади Донецької області.

Ворог намагався атакувати шахту, але його позиції накрила Стугна-П миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також українські військові знищили російські БМП і танки.

— Він хотів завоювати Африку, але подох біля Мар’їнки, – написав громадський активіст Сергій Стерненко, коментуючи ліквідацію кремлівського воєнкора.

Українцям Лучин може бути відомий тим, що саме його акаунт зламали українські хакери.

Він назбирав $25 тис. на потреби армії Росії і замовив на ресурсі AliExpress дрони. Але хакери змінили його замовлення на фалоімітатори. Скасувати замовлення пропагандист вже не міг.

Війна в Україні, Донецька область, Російська пропаганда
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