Біля Мар’їнки ліквідували воєнкора Лучина, якому хакери замінили дрони на секс-іграшки
Українські військові ліквідували російського пропагандиста та z-воєнкора Михайла Лучина.
Журналіст Денис Казанський повідомив, що воєнного злочинця ліквідували під Красногорівкою Мар’їнської громади Донецької області.
Российский оккупант Михаил Лучин, командир взвода БПЛА и автор канала «Миша на Донбассе» уничтожен под Красногоровкой.
Тот случай, когда выкладывал картинки про «кладбище укров», но остался на этом кладбище сам. pic.twitter.com/uMtD371vqy
— Денис Казанський (@den_kazansky) July 20, 2023
Ворог намагався атакувати шахту, але його позиції накрила Стугна-П миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також українські військові знищили російські БМП і танки.
— Він хотів завоювати Африку, але подох біля Мар’їнки, – написав громадський активіст Сергій Стерненко, коментуючи ліквідацію кремлівського воєнкора.
Українцям Лучин може бути відомий тим, що саме його акаунт зламали українські хакери.
Він назбирав $25 тис. на потреби армії Росії і замовив на ресурсі AliExpress дрони. Але хакери змінили його замовлення на фалоімітатори. Скасувати замовлення пропагандист вже не міг.
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло