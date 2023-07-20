Біля Мар’їнки ліквідували воєнкора Лучина, якому хакери замінили дрони на секс-іграшки

Українські військові ліквідували російського пропагандиста та z-воєнкора Михайла Лучина.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що воєнного злочинця ліквідували під Красногорівкою Мар’їнської громади Донецької області.

Российский оккупант Михаил Лучин, командир взвода БПЛА и автор канала «Миша на Донбассе» уничтожен под Красногоровкой. Тот случай, когда выкладывал картинки про «кладбище укров», но остался на этом кладбище сам. pic.twitter.com/uMtD371vqy — Денис Казанський (@den_kazansky) July 20, 2023

Ворог намагався атакувати шахту, але його позиції накрила Стугна-П миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також українські військові знищили російські БМП і танки.

— Він хотів завоювати Африку, але подох біля Мар’їнки, – написав громадський активіст Сергій Стерненко, коментуючи ліквідацію кремлівського воєнкора.

Українцям Лучин може бути відомий тим, що саме його акаунт зламали українські хакери.

Він назбирав $25 тис. на потреби армії Росії і замовив на ресурсі AliExpress дрони. Але хакери змінили його замовлення на фалоімітатори. Скасувати замовлення пропагандист вже не міг.

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