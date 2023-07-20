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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Human Rights Watch визнали воєнним злочином ракетний обстріл Львова

калібри Львів

Російська Федерація порушила закони війни, коли атакувала Львів у ніч проти 6 липня, в результаті чого загинуло 10 людей і отримали поранення ще 48 осіб.

До такого висновку дійшли правозахисники з міжнародної організації Human Rights Watch (HRW) в Україні.

– Російські війська застосували крилаті ракети під час нападу на Львів 6 липня та незаконно вразили великий житловий комплекс, заповнений мирними жителями, порушуючи закони війни, — заявила Юлія Горбунова, старша дослідниця HRW в Україні.

Правозахисники HRW кажуть, що напад на Львів був здійснений керованим боєприпасом із великою осколково-фугасною боєголовкою.

В ту ніч Росія випустила в бік України 10 крилатих ракет Калібр, з яких сім були збиті у повітрі, а дві, ймовірно, влучили у військову ціль, зазначають правозахисники.

За даними Львівської міської держадміністрації, вибуховою хвилею тоді було пошкоджено щонайменше 35 будівель, зокрема покрівлі 18 житлових будинків.

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Human Rights Watch визнали воєнним злочином ракетний обстріл Львова

У ніч проти 6 липня російська ракета влучила в житловий комплекс, де проживало близько 500 людей. За оцінкою HRW, будинок був розташований за 270 м від однієї військової цілі та за 290 м від іншої.

У HRW навели коментар представника Міністерства закордонних справ РФ, який казав, що атака 6 липня “вражала лише законні військові цілі”, але не вказав про удар по житловому будинку та жертви цивільних.

Правозахисники наголошують, що законами війни забороняються навмисні атаки по цивільних особах та структурах, атаки, де не розрізняються комбатанти та цивільні, а також удари, які не спрямовані на конкретну військову ціль.

Водночас у HRW піддали критиці й Україну за те, що, за словами правозахисників, українська влада начебто розміщує військові об’єкти серед цивільного населення.

– Україна зобов’язана, наскільки це можливо, уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них. Тим не менш, російські сили все ще повинні вживати всіх можливих запобіжних заходів, щоб уникнути загибелі цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів, – йдеться у заяві HRW.

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Human Rights Watch визнали воєнним злочином ракетний обстріл Львова

Заяві Human Rights Watch передувало повідомлення Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), які також документують воєнні злочини Росії, вчинені під час повномасштабного вторгнення в Україну.

– БДІПЛ констатує, що збройні сили Російської Федерації продовжували регулярне застосування вибухової зброї широкого радіусу дії в густонаселених районах, що призвело до численних жертв серед цивільного населення, – йдеться у звіті БДІПЛ.

Бюро ОБСЄ наводить докази регулярного застосування окупантами вибухової зброї широкого радіусу дії в густонаселених районах, яке призвело до жертв серед цивільного населення.

– З кінця квітня 2023 року Російська Федерація посилила обстріли цивільних об’єктів у житлових кварталах, особливо у столиці Києві, – йдеться у звіті.

В БДІПЛ кажуть, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру України тривали до березня 2023 року, а серйозні наслідки для гуманітарної ситуації відчуваються досі.

В ОБСЄ заявили, що українські Збройні сили також завдавали ударів по мирних районах на окупованих Росією територіях, “хоча й у значно менших масштабах”.

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Human Rights Watch визнали воєнним злочином ракетний обстріл Львова

Фото: Сергій Крук

Війна в Україні, Львів, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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