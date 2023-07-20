Протягом останнього місяця вже не працювала: Сольський про призупинення зернової угоди

Призупинення роботи Чорноморської зернової ініціативи не є чимось новим для України. Протягом останнього місяця фактично угода вже не працювала.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

– Протягом останнього місяця ми жили в умовах, коли юридично угода працювала, а практично – ні, тому що кількість кораблів була зведена до мінімуму. Ми і так вивозили зерно вже якимось іншими маршрутами, нові кораблі не заходили. Бізнес зрозумів, що шанси на продовження під питанням. Це не є чимось новим, ми до цього готові, але це для нас складніше. Те, що ми хочемо відновлення коридору – це очевидно, – заявив він.

Сольський зазначив, що Україна може використати порти Хорватії для експорту агропродукції. Однак їхніх потужностей буде замало, тому потрібно буде залучати порти в інших державах.

– Це частково життєздатний варіант (залучити для зернової угоди порти Хорватії – Ред.) Нема панацеї, ні один порт не вирішить всіх проблем. Цей маршрут умовно піде через Закарпаття, Угорщину. Об’єм – це якісь сотні тисяч (тонн – Ред.), а нам треба мільйони. Думаю, що на Адріатичному морі можна задіяти і словенські, і італійські порти, а також балтійські порти Литви, Латвії, Німеччини, Голландії, – пояснив міністр.

Нагадаємо, що 17 липня в Кремлі оголосили, що Росія не продовжуватиме дію зернової угоди.

У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський запропонував ООН і Туреччині спільно забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

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