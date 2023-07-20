Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі та звинуватити Україну – Білий дім

Росія може бити по цивільних суднах у Чорному морі і звинуватити в цьому Україну.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Адам Годж.

За його словами, Росія встановила додаткові морські міни на підході до українських портів.

Раніше Міноборони РФ заявило, що будь-яке судно, що прямує в бік українського порту, розглядатимуть як таке, що потенційно перевозить військовий вантаж.

Адам Годж заявив, що такі заяви Москви – це навмисна спроба виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі й перекласти провину за це на Україну.

У понеділок закінчився термін дії Чорноморської зернової ініціативи. Ця угода гарантувала безпечний прохід суден з українським зерном через Чорне море до протоки Босфор.

І ось після закінчення терміну дії угоди Росія завдала ракетних і безпілотних ударів по Одесі, знищивши сільськогосподарську інфраструктуру і 60 тис. тонн зерна, сказав Адам Годж.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вивчає можливість безпечного функціонування зернового коридору, включно з можливим супроводом конвоями.

Крім того, за словами очільника держави, компанії, які володіють суднами, готові продовжувати постачання зерна, якщо Україна та Туреччина будуть забезпечувати прохід суден.

Фото: Мінінфраструктури

Джерело : CNN

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